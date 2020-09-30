Ирина Роднина назвала Загитову "Муму фигурного катания"

В немилость к трехкратной олимпийской чемпионке попала Алина Загитова.

В поле зрения авторитетной фигуристки Алина попала из-за того, что Загитова стала телеведущей шоу "Ледниковый период". Роднина категорически заявила, что не собирается смотреть ТВ-шоу, посвященное фигурному катанию.

"Муму фигурного катания меня не интересует", — резко отозвалась о Загитовой Ирина Константиновна.

У Родниной уже случались стычки с коллегами по спорту. Конфликт произошел ранее с Татьяной Тарасовой. Роднина позволила себе обвинить Тарасову в непрофессионализме.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Алина Загитова делает первые шаги на поприще телеведущей.