Звезда "Comedy Woman" вспомнила свои студенческие годы
Екатерина пришла к выводу, что не она выбрала профессию, а профессия ее.
Выпускник гуманитарного факультета МИСиС по специальности "Юриспруденция" до сих поре не понимает, как так могло выйти, что она подалась в шоу-бизнес.
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Услышав недавно фразу, что диплом вуза показывает, что у тебя был шанс чему-нибудь научиться, я с удивлением для себя задумалась над тем, какое непростое время переживает институт высшего образования сейчас. В моем юношестве поступление в вуз было чем-то само собой разумеющимся. У нас, конечно, не были так распространены программы того же целевого обучения, которое перезапускают сейчас (когда работодатель будет размещать вакансии на единой платформе, а абитуриенты смогу выбрать более вакантное для себя направление сами), но и не поступать никуда мысли не было. Сегодня же мы можем наблюдать как появляются некоторые молодые юные таланты, которые уже не выбирают этот путь, не беспокоятся, что у них не будет корочек, их мысли направлены на создание собственных способов самореализации, особенно в творчестве. Соглашусь, что нынешняя молодежь более смекалистая, чем лет десять назад. Но не хочется забывать, что у каждого свой уникальный путь, и то, что получилось у одного, не факт, что получится у другого. Эти мучительные вопросы, я думаю задавали себе многие - чем заниматься по жизни? куда поступать? что потом? до сих пор мурашки по коже от них😅 Я сама себе до сих пор не могу ответить четко, чем я таким занимаюсь по жизни и правильно ли это. Да и мои родители не ожидали, что их дочь будет бегать на шпильках по сцене, но точно могу сказать, что пока я в своем выборе не разочарована. А чем вы занимаетесь по жизни и довольны ли вы своим выбором? Или возможно есть, кто доволен, что их путь определила семья?
Длинноногая красотка размышляет на своей страничке в Instagram о серьезных вещах. Девушка считает, что современная молодежь более смекалистая, однако никто не избегает мучительного вопроса "Кем быть?".
"Сегодня же мы можем наблюдать как появляются некоторые молодые юные таланты, которые уже не выбирают этот путь, не беспокоятся, что у них не будет корочек, их мысли направлены на создание собственных способов самореализации, особенно в творчестве. Соглашусь, что нынешняя молодежь более смекалистая, чем лет десять назад. Но не хочется забывать, что у каждого свой уникальный путь, и то, что получилось у одного, не факт, что получится у другого", — пишет в своем Instagram-аккаунте Екатерина.
Комедийная актриса предложила свои подписчикам ответить, чем они занимаются по жизни и довольны ли своим выбором.
"Поработать в разных сферах, пусть и низших должностях, определить какая сфера тебе ближе и уже от этого отталкиваться. Всегда завидовала тем, у кого есть мечта по части собственной профессии. Мне в свое время крылья пообломали. Но все равно я пришла бы к тому, что сейчас имею. Такие дела" — делятся сокровенным подписчики.
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