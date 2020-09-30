Варнава: «Родители не ожидали, что я буду бегать на шпильках по сцене"

Звезда "Comedy Woman" вспомнила свои студенческие годы

Екатерина пришла к выводу, что не она выбрала профессию, а профессия ее.

Выпускник гуманитарного факультета МИСиС по специальности "Юриспруденция" до сих поре не понимает, как так могло выйти, что она подалась в шоу-бизнес.

Длинноногая красотка размышляет на своей страничке в Instagram о серьезных вещах. Девушка считает, что современная молодежь более смекалистая, однако никто не избегает мучительного вопроса "Кем быть?".

"Сегодня же мы можем наблюдать как появляются некоторые молодые юные таланты, которые уже не выбирают этот путь, не беспокоятся, что у них не будет корочек, их мысли направлены на создание собственных способов самореализации, особенно в творчестве. Соглашусь, что нынешняя молодежь более смекалистая, чем лет десять назад. Но не хочется забывать, что у каждого свой уникальный путь, и то, что получилось у одного, не факт, что получится у другого", — пишет в своем Instagram-аккаунте Екатерина.

Комедийная актриса предложила свои подписчикам ответить, чем они занимаются по жизни и довольны ли своим выбором.