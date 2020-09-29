Сразу после смерти дочери Владимира Конкина представители фитнес-центра обвинили Софью в том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Эту теорию опроверг её жених Михаил.

"Она могла выпить, как все обычные люди. Например, в выходные дни. Но перед походом в спортзал!? Это просто невозможно! А плавала она просто профессионально. У неё и дочка в бассейн ходила", — объяснил возлюбленный погибшей девушки.