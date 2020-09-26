Российский король поп-музыки пренебрежительно отнесся к жалобе пропагандистов "народной справедливости"
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Спасибо моему гостеприимному другу @iliaskokotos за лето’2020🇬🇷 Эти греческие каникулы мы точно будем вспоминать с детьми всегда!🏄🏻♂️Заряд бодрости и позитива накопили на целый год вперёд! И я знаю место, где любое твоё желание предугадывают и исполняют за считанные секунды - мой второй дом @eloundapeninsula 💙И в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде... 🌊🙃😉
Филипп Бедросович несерьезно воспринял жалобу антикоррупционного Фонда Навального.
Представителям главного российского оппозиционера показалось что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Активисты напомнили певцу, что российское законодательство запрещает огораживать водные объекты. Жалоба в надзорные органы помощники Навального уже подали.
Ответом Киркорова стал снимок шикарного особняка в Греции, где он сейчас отдыхает .
Подпись под фотографией гласит: "В этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде".
Ранее "Правда.Ру" писала, что Киркоров доволен отдыхом за границей.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.