Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Российский король поп-музыки пренебрежительно отнесся к жалобе пропагандистов "народной справедливости"

Филипп Бедросович несерьезно воспринял жалобу антикоррупционного Фонда Навального.

Представителям главного российского оппозиционера показалось что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.

Активисты напомнили певцу, что российское законодательство запрещает огораживать водные объекты. Жалоба в надзорные органы помощники Навального уже подали.

Ответом Киркорова стал снимок шикарного особняка в Греции, где он сейчас отдыхает .

Подпись под фотографией гласит: "В этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде".

Ранее "Правда.Ру" писала, что Киркоров доволен отдыхом за границей.