Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую
Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены
Илья Яшин женился на певице
Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом
Ефремову придётся откупаться в тюрьме от влиятельных заключённых
Опрос показал доверие россиян к врачам
Собчак передумала приобретать долю в "гиперкриминальном" бизнесе
В США за четыре месяца снесли более 30 памятников Колумбу
Потерявшая память женщина считает себя Джулией Робертс

Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Российский король поп-музыки пренебрежительно отнесся к жалобе пропагандистов "народной справедливости"

Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо моему гостеприимному другу @iliaskokotos за лето’2020🇬🇷 Эти греческие каникулы мы точно будем вспоминать с детьми всегда!🏄🏻‍♂️Заряд бодрости и позитива накопили на целый год вперёд! И я знаю место, где любое твоё желание предугадывают и исполняют за считанные секунды - мой второй дом @eloundapeninsula 💙И в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде... 🌊🙃😉

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Филипп Бедросович несерьезно воспринял жалобу антикоррупционного Фонда Навального.

Представителям главного российского оппозиционера показалось что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.

Активисты напомнили певцу, что российское законодательство запрещает огораживать водные объекты. Жалоба в надзорные органы помощники Навального уже подали.

Ответом Киркорова стал снимок шикарного особняка в Греции, где он сейчас отдыхает .

Подпись под фотографией гласит: "В этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде".

Ранее "Правда.Ру" писала, что Киркоров доволен отдыхом за границей

Последние материалы
Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн
Гонщики Haas оценили болиды 2020 года
Лукашенко выразил соболезнования украинскому народу
Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов
Рудковская рассказала о ссорах с Плющенко
В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую
Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены
Мельница мифов: вторая жизнь Волынского
Илья Яшин женился на певице
Зеленский навестил выжившего при крушении Ан-26 под Харьковом
Популярное
Мир. Новости мира
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Мир. Новости мира
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Общество
Михаил Горбачёв похвалил протестующих в Белоруссии
Общество
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Грядет ли в Европе четвертый рейх?
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников