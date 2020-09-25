Филипп Киркоров доволен отдыхом за границей

Король отечественной эстрады отдохнул в солнечной и теплой Греции. Поездка стала возможной после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Певец признался, что гостил с детьми у своего друга.

"Спасибо моему гостеприимному другу @iliaskokotos за лето'2020 Эти греческие каникулы мы точно будем вспоминать с детьми всегда! Заряд бодрости и позитива накопили на целый год вперёд! И я знаю место, где любое твоё желание предугадывают и исполняют за считанные секунды — мой второй дом @eloundapeninsula. И в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде…", — написал полный восторга отзыв Филипп.

Судя по фото, певец не только набрался сил на покорение новых вершин творчества, но и получил бронзовый южный загар. Окружающая его обстановка свидетельствует от уюте и фешенебельности места отдыха.