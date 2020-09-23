Актёр театра и кино Станислав Садальский рассказал о некоторых деталях семейной жизни певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко. Он считает, что история с изменой Тарзана могла быть просто придумана ради пиара. Садальский заявил, что такой способ привлечения внимания к своей персоне используют многие артисты, поэтому понять, что из этого правда, а что нет, очень сложно.
"Нынешние артисты — не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от неё гуляет, программы посвящают им огромные", — заявил Садальский на своём YouTube-канале.
Также актёр отметил, что Сергей Глушко был офицером и "отличным парнем", а Королёву он помнит как исполнительницу песни "Маленькая страна". Сейчас артисты, по его мнению, разыгрывают спектакль и на этом пиарятся.
"Дорогие зрители! Не смотрите эти скандальные шоу и не верьте всему, что пишут в прессе", — заключил Садальский.
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