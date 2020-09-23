Станислав Садальский высказался о скандале в семье Королёвой

Актёр театра и кино Станислав Садальский рассказал о некоторых деталях семейной жизни певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко. Он считает, что история с изменой Тарзана могла быть просто придумана ради пиара. Садальский заявил, что такой способ привлечения внимания к своей персоне используют многие артисты, поэтому понять, что из этого правда, а что нет, очень сложно.

"Нынешние артисты — не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от неё гуляет, программы посвящают им огромные", — заявил Садальский на своём YouTube-канале.

Также актёр отметил, что Сергей Глушко был офицером и "отличным парнем", а Королёву он помнит как исполнительницу песни "Маленькая страна". Сейчас артисты, по его мнению, разыгрывают спектакль и на этом пиарятся.

"Дорогие зрители! Не смотрите эти скандальные шоу и не верьте всему, что пишут в прессе", — заключил Садальский.

Ранее Наташа Королёва назвала виновника скандала с мужем.