Наташа Королёва назвала виновника скандала с мужем

Певица Наташа Королева, муж которой публично признался ей в измене, назвала истинного виновника интимного скандала. Она считает, что это государственное телевидение.

Напомним, что недавно артистка после 17 лет брака узнала о том, что её супруг — стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, изменил ей с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Разгорелся крупный скандал. Отношения звёздной пары стали обсуждать даже в передачах, транслируемых на федеральных каналах.

"Государственные каналы не имеют морального права создавать жёлтый контент и транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей", — цитирует слова певицы KP. Ru.

Стоит отметить, что на Первом канале вышло уже несколько передач, посвященных семье Глушко и Королёвой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наташа Королёва и Тарзан больше не живут вместе.