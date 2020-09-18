Наташа Королёва и Тарзан больше не живут вместе

После измены Наташе Королёвой Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, поселился отдельно от жены.

По словам певицы Натальи Штурм, супруги уже давно не живут на одной жилплощади.

Также артистка считает, что Глушко нисколько не раскаивается в том, что произошло. Она советует Королёвой не переживать из-за измены супруга и не выяснять отношения ни с ним, ни с его 23-летней любовницей, которая, как полагает Наталья Штурм, просто пиарится на этом.

О самом артисте она отзывается положительно:

"Человек, кстати, он хороший, воспитанный, неконфликтный, не пьёт, женщины его обожают", — сообщила она.

Напомним, Тарзан изменил супруге, пока та находилась в отпуске. Позже он опубликовал в Сети видеопризнание, в котором заявил, что это произошло под воздействием запрещённых веществ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Тарзан удалил из Instagram видеопризнание в измене Королёвой.