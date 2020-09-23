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Новую песню Королёвой подписчики восприняли как ответ на измену Тарзана

На обложке, презентующей новый трек, Наташа Королёва предстала в образе роковой красотки в красном платье с яркой помадой на губах.

Новую песню Королёвой подписчики восприняли как ответ на измену Тарзана

"Для него я невидимая, если разденусь догола", — поет Наталья, чем вызывает слезы сочувствия преданных фанатов.

 
 
 
 
 
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Каждая семья проходит через кризис , из которого одни семьи выходят преображенными ,с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей а другие теряют все то немногое, чем владели ! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов один переводится Разрушение второй Шанс ! Разрушение даёт нам новый шанс ! #премьера на YouTube Наташа Королёва завтра в 12:00 #краснаяпомада #любовь #измена #ложь #сериал #жизнь @ninja_music @kuchumova_selya @savkadesign @koroleva__ru

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)23 Сен 2020 в 2:24 PDT

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов, один переводится Разрушение второй Шанс! Разрушение дает нам новый шанс, — пишет Наталья в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники певицы поддерживают своего кумира.

"Наташа, ни на кого не обращайте внимание. Жизнь это жизнь, и все бывает. И для чего-то это испытание выпало и на вашем жизненном пути";

"Удачи, девочка, красавица и умница. Ты поступишь именно так, как чувствуешь. А языки, это не новость. Людям всегда хочется прополоскать чужое белье;

"Я восхищаюсь вами!" — пишут певице теплые слова преданные подписчики.

Ранее Правда.Ру писала, что любовница Тарзана собирается увести его из семьи

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