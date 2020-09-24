Юлия Савичева не теряет связь со своими многочисленными поклонниками. Сладкоголосая певица в очередной раз решила приоткрыть завесу тайны, показав фанатам, как снимался клип "Больше не терять".
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Знаю, как вы любите смотреть закулисные видео, поэтому делюсь с вами самым интересным: все, что осталось за кадром во время съемок клипа «Больше не терять». Раскрываю секрет зеленого человека 👽 (этот момент мне запомнится надолго) и моих полетов. #савичева #большенетерять #съёмки #backstagevideo
Участница "Фабрики звезд-2" продемонстрировала, как съемочной группе удалось добиться необходимых спецэффектов при помощи хромакея.
"Знаю, как вы любите смотреть закулисные видео, поэтому делюсь с вами самым интересным: все, что осталось за кадром во время съемок клипа "Больше не терять". Раскрываю секрет зеленого человека (этот момент мне запомнится надолго) и моих полетов", — поделилась Юлия.
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