Юлия Савичева раскрыла секреты съемки нового клипа

Юлия Савичева не теряет связь со своими многочисленными поклонниками. Сладкоголосая певица в очередной раз решила приоткрыть завесу тайны, показав фанатам, как снимался клип "Больше не терять".

Участница "Фабрики звезд-2" продемонстрировала, как съемочной группе удалось добиться необходимых спецэффектов при помощи хромакея.