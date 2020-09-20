Эвелина Бледанс утверждает, что всегда оставляла всё нажитое имущество бывшим возлюбленным и теперь ей приходится тяжело работать, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь.

"У меня проблема — я всегда всем все оставляла сама, уходила с одной сумкой. Не прошу помощи у мужчин, работаю сама. Но это мое самое большое чувство вины перед самой собой. Всегда думаю: "Я такая сильная, сама все смогу!" Однако в последнее время становится все тяжелее и тяжелее все наживать…" — пояснила актриса.

"Силы уже не те. Я хочу отдыхать на море, капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом! Но приходится работать", — добавила артистка.