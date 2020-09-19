Российская исполнительница Анита Цой дала пояснения, что она спела песню о Белоруссии по собственному желанию. А также, что она очень любит эту страну.
"Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" — это моя добрая воля, это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле", — написала певица в своем аккаунте в Instagram.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.