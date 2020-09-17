Стало известно о госпитализации Анны Нетребко

Оперная исполнительница и народная артистка Анна Нетребко была госпитализирована и ей уже поставили диагноз. Медики дали заключение, что у неё коронавирусная пневмония. Об этом же сообщила и сама Анна Нетребко.