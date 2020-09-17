Оперная исполнительница и народная артистка Анна Нетребко была госпитализирована и ей уже поставили диагноз. Медики дали заключение, что у неё коронавирусная пневмония. Об этом же сообщила и сама Анна Нетребко.
"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные", — написала звезда в Instagram.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.