Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" после ухода из коллектива решила примерить на себя роль писательницы.
О том, что она закончила работу над своей "первой" книгой, Юлия Михалкова сообщила в инстаграм еще в конце августа.
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Как долго я ждала эту встречу♥️ С моей родной! Любимой, самой близкой, прекрасной и шокирующей - моей книгой! Да-да, я так долго работала над ее созданием, но - вы не поверите - только сегодня во время очередной рабочей встречи в издательстве АСТ впервые взяла в руки этот синеватый, увесистый томик с приятным ароматом типографской краски. Какое счастье! До поступления книги на полки магазинов - считанные дни. И сегодня в АСТ обсудили финальные вопросы про создание аудиоверсии, про презентациию и другие нюансы. Ну, всё, пошла листать свою книгу! А вы пока полистайте свежий журнал "Собеседник". Там про меня мнооого интересного. Ссылка - в шапке профиля! Всех люблю♥️
Теперь вот "бестселлер от звезды" появился на полках книжных магазинов.
Книга Юлии Михалковой называется "Не говори мужчинам НЕТ!" и это практически мемуары автора: она вспоминает наставников, возлюбленных и просто друзей.
"Я рассказала, какую роль в моей жизни сыграли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных", — рекламирует своё творение актриса.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.