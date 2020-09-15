Экс-звезда "Уральских пельменей" написала и издала книгу

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" после ухода из коллектива решила примерить на себя роль писательницы.

О том, что она закончила работу над своей "первой" книгой, Юлия Михалкова сообщила в инстаграм еще в конце августа.

Теперь вот "бестселлер от звезды" появился на полках книжных магазинов.

О чём книга

Книга Юлии Михалковой называется "Не говори мужчинам НЕТ!" и это практически мемуары автора: она вспоминает наставников, возлюбленных и просто друзей.