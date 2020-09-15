Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Российские военные с белорусской границы возвращаются в свои части
NYT: Навальный бодр и планирует вернуться в Россию
Россия не планирует создавать военные базы в Белоруссии
Путин поддержал Лукашенко в намерении изменить Конституцию
Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать
Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается
В Ставрополье расследуют дело о кражах оборудования с дорожной техники
Факт незаконного предпринимательства выявила полиция в Тверской области
Натан Эйсмонт: "В атмосфере Венеры может быть жизнь"

Экс-звезда "Уральских пельменей" написала и издала книгу

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" после ухода из коллектива решила примерить на себя роль писательницы.

Экс-звезда

О том, что она закончила работу над своей "первой" книгой, Юлия Михалкова сообщила в инстаграм еще в конце августа.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как долго я ждала эту встречу♥️ С моей родной! Любимой, самой близкой, прекрасной и шокирующей - моей книгой! Да-да, я так долго работала над ее созданием, но - вы не поверите - только сегодня во время очередной рабочей встречи в издательстве АСТ впервые взяла в руки этот синеватый, увесистый томик с приятным ароматом типографской краски. Какое счастье! До поступления книги на полки магазинов - считанные дни. И сегодня в АСТ обсудили финальные вопросы про создание аудиоверсии, про презентациию и другие нюансы. Ну, всё, пошла листать свою книгу! А вы пока полистайте свежий журнал "Собеседник". Там про меня мнооого интересного. Ссылка - в шапке профиля! Всех люблю♥️

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Теперь вот "бестселлер от звезды" появился на полках книжных магазинов.

О чём книга

Книга Юлии Михалковой называется "Не говори мужчинам НЕТ!" и это практически мемуары автора: она вспоминает наставников, возлюбленных и просто друзей.

"Я рассказала, какую роль в моей жизни сыграли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из "Уральских Пельменей", зрителей, политиков и просто случайных встречных", — рекламирует своё творение актриса.

Последние материалы
В Белоруссии аннулировали паспорт архиепископа, критиковавшего власть
Апокалипсис местного масштаба - Красноярск накрыло мухами
Российские военные с белорусской границы возвращаются в свои части
NYT: Навальный бодр и планирует вернуться в Россию
Россия не планирует создавать военные базы в Белоруссии
Путин поддержал Лукашенко в намерении изменить Конституцию
Тихановская: Лукашенко занимает у России деньги, ему и отдавать
Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается
Александр Воробьёв: ЧВК в России, секретность и махинации "Мара"
Василий Колташов: "Мировая экономическая война — близится апофеоз"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.

Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Новости Украины
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Красота
Елена Яковлева сделала круговую подтяжку у хирурга Людмилы Гурченко﻿
Бывший СССР
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Василий Амирджанов Союз архитекторов готовится к выселению Ленина Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер
Комментарии
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Российским усилением в Ливии недовольны США
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Партизан лесного отряда" задержали в Белоруссии
Почему Армения отходит от России?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Состояние Навального продолжает улучшаться
Народные средства anti-age
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников