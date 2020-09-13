Родион Газманов: комаров после прививки взглядом не прожигаю

Старший сын Олега Газманова недавно принял добровольное участие в испытании препарата для вакцинации от "ковида". Он поделился, что чувствует себя прекрасно. Настолько, что даже не стал изменять привычный уклад жизни. А вот паранормальных способностей, как не было, так и нет, пошутил Родион.