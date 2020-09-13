Старший сын Олега Газманова недавно принял добровольное участие в испытании препарата для вакцинации от "ковида". Он поделился, что чувствует себя прекрасно. Настолько, что даже не стал изменять привычный уклад жизни. А вот паранормальных способностей, как не было, так и нет, пошутил Родион.
"Ношу, не снимая, трекер, который отправляет телеметрические данные врачам в режиме 24/7 и ежедневно заполняю анкету по самочувствию. Третья рука пока не выросла, мысли еще не читаю и комаров взглядом не жгу", — пошутил после прививки Газманов.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.