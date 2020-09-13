После отречения от престола принц Гарри лишился всех своих воинских званий и наград. Это ударило по его моральному состоянию больше, чем отречение от семьи.
Об этом стало известно из автобиографической книги "Гарри и Меган. Путь к свободе".
"Если признание бабушкой его опыта служило поощрением, самым деморализующим аспектом новой сделки было лишение его почетных воинских званий, которые были ему присуждены как высокопоставленному члену королевской семьи", — отмечают биографы.
"Будучи военнослужащим в отставке, Гарри всегда может носить свои медали. Но ему больше нельзя носить форму капитан-генерала Королевской морской пехоты, почетного коменданта Королевских ВВС "Бас Хонингтон" и почетного главнокомандующего малых кораблей и водолазных операций Королевского флота. Этим ролям пришел конец", — написано в книге.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.