Принц Гарри тяжело переживает потерю воинских званий

После отречения от престола принц Гарри лишился всех своих воинских званий и наград. Это ударило по его моральному состоянию больше, чем отречение от семьи.

Об этом стало известно из автобиографической книги "Гарри и Меган. Путь к свободе".