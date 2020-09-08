Защита старшего сына Сергея Захарова недовольна суммой компенсации, которую суд назначил Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат Сергей Аверцев.
Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актёра к 8 годам колонии строго режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей компенсации.
Ранее Виталий Захаров потребовал с артиста 7,3 миллиона рублей.
"Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителем", — отметил правозащитник.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.