Старший сын Захарова не доволен размером компенсации с Ефремова

Защита старшего сына Сергея Захарова недовольна суммой компенсации, которую суд назначил Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат Сергей Аверцев.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актёра к 8 годам колонии строго режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей компенсации.

Ранее Виталий Захаров потребовал с артиста 7,3 миллиона рублей.