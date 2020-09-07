Поклонники раскритиковали фото Глюкозы в халате и маске

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мода 2020 Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)6 Сен 2020 в 2:07 PDT

Популярная российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото.

На снимке она запечатлена в кресле, одетая в домашний халат и тёплые носки. Поклонников удивило, что звезда решила растрепать волосы и закрутить их в бигуди. Рядом с Глюкозой сидит собака. Образ певица дополняет защитная маска, напоминающая о карантине.

Некоторые подписчики не оценили такой образ и написали, что Глюкозе не стоит демонстрировать своей аудитории такой небрежный вид. Кто-то удивился, что певица ходит дома в маске, а в общественных местах нет.

Нашлись и те, кому понравился новый образ звезды.

"Классное фото! Пёс хороший такой", "В яблочко", "Наташа, такой мы вас ещё не видели!", "Домашний лук на карантине — супер", — написали они.

Ранее Глюкозе пришлось обратиться к психологам из-за поведения дочери.