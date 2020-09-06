Маргарита Грачева, лишившаяся рук из-за домашнего насилия, в течение года скрывала замужество.
Недавно девушка решила признаться. Это произошло в день годовщины её свадьбы.
"Сегодня у нас первая годовщина свадьбы! Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто, включая родителей и близких друзей. Они были уверены, что у нас официальная церемония бракосочетания будет сегодня", — сообщила Грачева.
Оказалось, что девушка и её возлюбленный по имени Максим год назад расписались в одном из петербургских загсов.
"Это был только наш день, мы провели его вдвоем. Без шумных гуляний и огласки, но безумно счастливые", — добавила Грачева.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.