Маргарите Грачёвой год удавалось скрывать мужа

Маргарита Грачева, лишившаяся рук из-за домашнего насилия, в течение года скрывала замужество.

Недавно девушка решила признаться. Это произошло в день годовщины её свадьбы.

"Сегодня у нас первая годовщина свадьбы! Да, мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто, включая родителей и близких друзей. Они были уверены, что у нас официальная церемония бракосочетания будет сегодня", — сообщила Грачева.

Оказалось, что девушка и её возлюбленный по имени Максим год назад расписались в одном из петербургских загсов.