СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

Наиболее достоверными оказались сведения издания "Телепрограмма". Оно ссылается на комментарий Филиппа Киркорова, который не стал опровергать эти слухи.

"Мне как-то неприлично комментировать. Я на это не имею никакого права и основания", — заявил певец.

Журналисты до сих пор не могут выяснить, что именно послужило причиной разрыва отношений.