Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.
Наиболее достоверными оказались сведения издания "Телепрограмма". Оно ссылается на комментарий Филиппа Киркорова, который не стал опровергать эти слухи.
"Мне как-то неприлично комментировать. Я на это не имею никакого права и основания", — заявил певец.
Журналисты до сих пор не могут выяснить, что именно послужило причиной разрыва отношений.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.