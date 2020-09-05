Роберт Дауни-младший, известный по роли Тони Старка (Железного человека), подтвердил, что больше не будет сотрудничать со студией Marvel.
Об этом он рассказал в эфире подкаста SmartLess. Актёр опроверг возможность своего возвращения во франшизу. Ранее в сети появлялась информация о том, что Тони Старка могут вернуть в киновселенную в виде искусственного интеллекта, который впоследствии сможет создать себе новое тело.
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