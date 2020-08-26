Принц Чарльз подарил принцу Гарри особняк за 14,6 миллиона долларов

Не так давно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в средиземноморском стиле стоимостью 14,6 миллиона долларов и площадью 2000 квадратных метров.

На фоне их переезда в Америку и выхода из королевской семьи ходило много предположений о том, как супруги смогли позволить себе такое роскошное жильё, но недавно ситуация прояснилась.

Фанаты Маркл предполагали даже ипотеку, однако оказалось, что это подарок отца принца Гарри — принца Чарльза, — который внёс львиную долю стоимости из своих личных доходов.