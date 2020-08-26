Не так давно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в средиземноморском стиле стоимостью 14,6 миллиона долларов и площадью 2000 квадратных метров.
На фоне их переезда в Америку и выхода из королевской семьи ходило много предположений о том, как супруги смогли позволить себе такое роскошное жильё, но недавно ситуация прояснилась.
Фанаты Маркл предполагали даже ипотеку, однако оказалось, что это подарок отца принца Гарри — принца Чарльза, — который внёс львиную долю стоимости из своих личных доходов.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.