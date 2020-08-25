Мама Леры Кудрявцевой отправилась на отдых в Алушту, где у неё начались проблемы со здоровьем.
Александру Ивановну срочно госпитализировали с инсультом. Сейчас её жизни ничего не угрожает, однако медики говорят, что женщине предстоит пройти длительный курс реабилитации.
"Ночью стало плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, в первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно", — написала Кудрявцева в Instagram.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.