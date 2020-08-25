Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт на отдыхе

Мама Леры Кудрявцевой отправилась на отдых в Алушту, где у неё начались проблемы со здоровьем.

Александру Ивановну срочно госпитализировали с инсультом. Сейчас её жизни ничего не угрожает, однако медики говорят, что женщине предстоит пройти длительный курс реабилитации.