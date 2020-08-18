Недавно стало известно, что Бари Алибасов твёрдо решил развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Сразу после выписки из психиатрической клиники он подал на развод с женой. Эту новость прокомментировал адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

"Для Лидии Николаевны, конечно, эта тема очень больная. Её и Бари Каримовича связывают давние отношения. И сейчас мы видим, что заявления совершаются от имени Алибасова, а не им лично. Этот иск, к примеру, подписан его адвокатом Сергеем Жориным. Нам непонятно, зачем известный шоумен прячется за спинами адвокатов", — утверждает правозащитница.

"Её эти инсинуации сильно оскорбляют, обижают. Этот брак ей не нужен. Он принес ей только убытки, вред и потери, в том числе репутационные", — добавила адвокат.