16-летняя дочь актера Михаила Ефремова находится на грани нервного срыва из-за проблем своего отца.
Напомним, в июне артист сел пьяным за руль своего внедорожника и спровоцировал смертельное ДТП. Сейчас идёт судебное разбирательство по делу Ефремова.
Издание "Комсомольская правда" нашло онлайн-дневник девушки, где она делится своими переживаниями. Ей сочувствует большое количество пользователей.
"Вы спасли мне жизнь", — написала Анна-Мария.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.