Дочь Ефремова находится на грани нервного срыва из-за проблем отца

16-летняя дочь актера Михаила Ефремова находится на грани нервного срыва из-за проблем своего отца.

Напомним, в июне артист сел пьяным за руль своего внедорожника и спровоцировал смертельное ДТП. Сейчас идёт судебное разбирательство по делу Ефремова.

Издание "Комсомольская правда" нашло онлайн-дневник девушки, где она делится своими переживаниями. Ей сочувствует большое количество пользователей.