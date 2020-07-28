Поклонники Ксении Бородиной часто обращают внимание на её мужа. По их мнению, он находится на полном содержании своей звездной супруги.
Некоторые даже утверждают, что телеведущая сама покупает себе дорогие подарки, а затем говорит, что это от мужа. Но Бородина регулярно опровергает эти слухи.
"У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов, которые он каждый день воплощает в жизнь. Горжусь, что он так достойно и всегда с юмором относится к слухам про его работу, финансы и так далее. Он всегда был при деле. Помогает близким всегда и во всем, поэтому все то, что идиоты льют, каждый раз мы воспринимаем с пальцем у виска", — поделилась телеведущая.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.