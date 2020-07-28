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Ксения Бородина рассказала, как зарабатывает её муж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники Ксении Бородиной часто обращают внимание на её мужа. По их мнению, он находится на полном содержании своей звездной супруги.

Некоторые даже утверждают, что телеведущая сама покупает себе дорогие подарки, а затем говорит, что это от мужа. Но Бородина регулярно опровергает эти слухи.

"У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов, которые он каждый день воплощает в жизнь. Горжусь, что он так достойно и всегда с юмором относится к слухам про его работу, финансы и так далее. Он всегда был при деле. Помогает близким всегда и во всем, поэтому все то, что идиоты льют, каждый раз мы воспринимаем с пальцем у виска", — поделилась телеведущая.

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