Ксения Бородина рассказала, как зарабатывает её муж

Поклонники Ксении Бородиной часто обращают внимание на её мужа. По их мнению, он находится на полном содержании своей звездной супруги.

Некоторые даже утверждают, что телеведущая сама покупает себе дорогие подарки, а затем говорит, что это от мужа. Но Бородина регулярно опровергает эти слухи.