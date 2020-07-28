Авербух подарил Арзамасовой кольцо почти за миллион рублей

Поклонники Лизы Арзамасовой считают, что актриса в скором времени выйдет замуж за Илью Авербуха.

Артистка решила похвастаться в социальных сетях новым кольцом, стоимость которого составляет примерно 800 тысяч рублей.

"Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2-1,3 миллиона рублей", — рассказал "Комсомольской правде" дизайнер украшений Влад Торхов.

Только недавно стало известно, что роман Авербуха и Арзамасовой длится с 2012 года.