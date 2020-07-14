Актер Михаил Ефремов не пытался дать взятку сотрудницам полиции на месте ДТП. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Попыток дачи взятки не было, в протоколе это не зафиксировано. Что касается видео, которое показали на одном из федеральных каналов, где Ефремов просит его отпустить, а потом он заплатит все деньги, — это, действительно, запись с видеорегистратора сотрудника в момент составления протокола. В тот момент гражданин Ефремов был слишком пьян, плохо осознавал произошедшее, не понимая тяжести последствий устроенного им ДТП", — пояснил источник.