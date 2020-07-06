Саша Зверева решила прокомментировать недавний инцидент, который произошел на странице Instagram её мужа.

Ранее певица скрывала имя новорожденного сына, поскольку оно "слишком уникальное". Но супруг Зверевой случайно рассекретил его, создав папку в социальной сети под названием "Себастьян".

"Вчера Дэн совершенно забыл, что решил открыть аккаунт на время своего отпуска по уходу за малышом и мгновенно стал популярным блогером. И сделал хайлайт с вечным сториз под названием Sebastian. Когда я взяла в руки телефон и своим зорким глазом увидела сию ситуацию, было поздно. Я его сначала прибила, а потом мы начали вместе хохотать.

Под предыдущим постом за первые сутки был только один правильный ответ от девушки, которая назвала дату и даже минуту прямого эфира, где я говорю о том, что очень хотела бы, если родится мальчик, выбрать имя…. Себастиан: оно и международное, и такое русское, родное — Сева. И не избито", — написала певица.