Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен. Недавно адвокат актера озвучил новую линию защиты.

"У меня возникает скромный вопрос: а это инопланетяне накачали Ефремова спиртным и наркотиками, сели за руль его машины и устроили аварию?", — задался вопросом Соловьев.

"Каков мой прогноз на исход дела Михаила Ефремова? После приговора по делу Кирилла Серебренникова — видимо, пару лет условно. Это элита — им у нас, видно, можно все", — считает телеведущий.