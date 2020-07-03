Российская певица Анита Цой сообщила о своем самочувствии.
Известно, что артистка госпитализирована с коронавирусом несмотря на строгое соблюдение режима самоизоляции.
Цой опубликовала видеоролик, в котором под собственную песню продемонстрировала роскошные букеты от своих друзей.
"Жизнь продолжается! Особенно, когда от вас столько любви! Спасибо!" — написала Анита.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.