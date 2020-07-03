Певица Анита Цой рассказала о своем самочувствии

Российская певица Анита Цой сообщила о своем самочувствии.

Известно, что артистка госпитализирована с коронавирусом несмотря на строгое соблюдение режима самоизоляции.

Цой опубликовала видеоролик, в котором под собственную песню продемонстрировала роскошные букеты от своих друзей.