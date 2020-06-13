Семья Захарова считает извинения Ефремова "запоздалыми"

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.

Однако родственники Захарова не приняли извинения артиста. По их мнению, извинения сильно запоздали.

Об этом рассказал адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.