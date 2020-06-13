Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.
Однако родственники Захарова не приняли извинения артиста. По их мнению, извинения сильно запоздали.
Об этом рассказал адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.
"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. И денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", — утверждает правозащитник.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.