Названо имя победительницы нового сезона шоу "Холостяк"

Московский стоматолог Антон Криворотов решил выбрать 26-летнюю кубинскую фотомодель Барбаре Пино. Именно она и стала победительницей нового сезона шоу "Холостяк".

На последнем этапе шоу кубинка обошла Елизавету Адаменко, которая до последнего надеялась на победу. На последнем свидании Адаменко рассказала Криворотову, что очень трудно переживет поражение, однако стоматолог все же решил выбрать Пино.