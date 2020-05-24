Оксана Самойлова и Джиган готовятся к разводу, но несмотря на это очень любят своих детей.
На день рождения сына пара отправилась в тату-салон, где в его честь сделали татуировки. На руке Самойловой появилась дата рождения малыша, а у Джигана его имя "Давид".
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