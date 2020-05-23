Телеведущая Светлана Моргунова скорбит по своему сыну

Друзья и коллеги телеведущей Светланы Моргуновой рассказывают "Комсомольской правде" о страданиях женщины по своему покойному сыну.

Сын Светланы был в хороших и теплых отношениях со своей матерью. Телеведущая до сих пор не может прийти в себя после его смерти.

"Светочка очень гордилась им всегда. Она стонет: "Я хочу умереть, я должна умереть!". Я напомнил ей про внучку, ведь она так ее любит, но она уже не слышит. Это невыносимо…", — рассказал коллега Светланы Владимир Березин.

Ранее было известно, что ее сын Максим Моргунов скончался от коронавируса.