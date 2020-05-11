Рэпер Гуф обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
"Я полгода просидел в депрессии из-за расставания с Топурией. Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка. А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил… Очень странные отношения были, закончились — и слава Богу. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил", — рассказал музыкант.
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