Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса во время самоизоляции

Оксана Самойлова пожаловалась на то, что во время самоизоляции она набрала пять килограммов лишнего веса. Недавно модель родила четвёртого ребёнка — долгожданного сына Давида. Звезда быстро оправилась после родов и поддерживала фигуру при помощи домашних тренировок. Однако режим самоизоляции повлиял на её модельные параметры, на что она и жалуется своим подписчикам.

"Я даже не буду показываться боком, потому что у меня огромный живот", — пожаловалась супруга Джигана.

Драма в семье Оксаны Самойловой и Джигана

Подписчики Оксаны Самойловой предполагают, что модель располнела на фоне стресса и предстоящего развода с Джиганом. Напомним, что в их семье разразилась настоящая драма. Оказалось, что рэпер употреблял наркотики, а также изменял Оксане на протяжении всех 10 лет их брака. Сейчас Джиган находится на лечении в частной клинике, где пытается избавиться от пристрастия к запрещённым веществам.

Самойлова призналась, что предпочитает не заглядывать в будущее, а жить сегодняшним днём. Своим поклонникам она желает того же самого. Модель и бизнесвумен уверена, что её счастье где-то рядом, и ей нужно всего лишь его дождаться.