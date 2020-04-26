Ольга Бузова зарегистрировала Instagram для Елены Степаненко

Ольга Бузова приняла участие в шоу Елены Степаненко "Ещё не вечер" на телеканале "Россия 1". Она рассказала зрителям, что помогла Степаненко начать карьеру Instagram-блогера.

Это подтвердила и телеведущая, рассказав историю о том, как ей пришла идея начать вести аккаунт в социальной сети. Это произошло после просмотра видео про обезьяну Сугриву, которая пользуется смартфоном и даже "лайкает" публикации.

"Если даже у обезьяны есть Instagram, то как у Елены Степаненко может его не быть?", — задалась вопросом Степаненко.

Бузова помогла Степаненко зарегистрировать аккаунт, а также сделала первую сториз для страницы.