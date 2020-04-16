Вера Брежнева дала советы по похудению

Певица Вера Брежнева продолжает восхищать поклонников своей идеальной фигурой и делиться рецептами красоты. На этот раз она рассказала о технике разгрузочных дней, которые помогают ей оставаться в форме.

"Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда — умышленные (об этом рассказала в предыдущем посте). Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни", — заявила Брежнева

Смысл этих дней — облегченное трехразовое питание, с упором на овощи и фрукты. Мучное, сладкое, мясное и молочное исключается.

"В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды", — добавила артистка.

Брежнева также призналась, что не готова еще пробовать голодание. Так как на карантине все стали есть больше, устраивать разгрузочные дни в таком режиме особенно важно.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Анна Седокова обвинила мужа Веры Брежневой в манипулировании участницами группы "ВИА Гра".