Российский музыкант Денис Клявер снял клип об отношениях в период самоизоляции.
"Нам всем сейчас непросто. Особенно тем, кто вынужден быть "не вместе". Люди заперты в своих домах. Им сложно. Но так надо. Мы своим клипом показали, что можно и в таких условиях быть рядом, если захотеть", - говорит Клявер.
И подчеркивает, что и он сам, и его команда - на самоизоляции. И клип снимали в режиме нон-стоп по видеосвязи:
"Главные герои прожили вместе целый день, и при этом ни на минуту не нарушили режим полной самоизоляции. Как и музыканты, кстати. Так что - побольше оптимизма. Все закончится."
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