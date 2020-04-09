Денис Клявер новой песней поддержал дух находящихся в самоизоляции

Российский музыкант Денис Клявер снял клип об отношениях в период самоизоляции.

"Нам всем сейчас непросто. Особенно тем, кто вынужден быть "не вместе". Люди заперты в своих домах. Им сложно. Но так надо. Мы своим клипом показали, что можно и в таких условиях быть рядом, если захотеть", - говорит Клявер.

И подчеркивает, что и он сам, и его команда - на самоизоляции. И клип снимали в режиме нон-стоп по видеосвязи: