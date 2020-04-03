Бывшая участница телепроекта "Фабрика Звезд", прославившаяся своим романом с рэпером Тимати, опубликовала в соцсетях снимок с новым возлюбленным. Им оказался фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, среди клиентов которого такие знаменитости российского шоу-бизнеса, как Полина Гагарина и Филипп Киркоров.
В балете последнего работала жена Дайчева, которая сейчас ожидает ребенка.
Алекса крайне эмоционально подписала снимок с новым сердечным другом:
"Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива.... это особенные чувства.... а всё остальное останется за кадром...!!! Люблю тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P.S. Так получилось и я полюбила... а самое главное, что это взаимно. Любовь!!! мне настолько повезло.... Это особенные и неповторимые чувства!" (орфография и пунктуация авторские - прим.ред.)
Подписчики тут же обвинили Алексу том, что она увела мужа у беременной женщины. Тем не менее нашлись и те, кто не поверил в эту историю. Некоторые пользователи уверены, что певица пытается распиарить тренера. Ни он, ни его супруга ситуацию не комментируют.
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