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Источник Правда.Ру

Михалков назвал жертв Вайнштейна проститутками

Шоу-бизнес

Режиссер Никита Михалков в эфире программы "Бесогон ТВ" сравнил жертв продюсера Харви Вайнштейна с утратившими товарный вид проститутками.

Запись его речи разместили на официальном YouTube-канале программы.

Михалков заметил, что террорист из Норвегии Андреас Брейвик, которого признали виновным в смерти 77 человек, получил 21 год "достаточно комфортной тюрьмы", при этом бывшего голливудского магната суд приговорил к 23 годам тюрьмы. Как считает российский режиссер, "женщины с пониженной социальной ответственностью" добровольно шли на контакт с Вайштейном для получения "Оскара" или роли в кинофильме.

"Там отсутствовала тяга, любовь и страсть. Там речь шла только о холодном расчете", — заключил Михалков.

мнение харви вайнштейн никита михалков
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