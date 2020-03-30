Михалков назвал жертв Вайнштейна проститутками

Режиссер Никита Михалков в эфире программы "Бесогон ТВ" сравнил жертв продюсера Харви Вайнштейна с утратившими товарный вид проститутками.

Запись его речи разместили на официальном YouTube-канале программы.

Михалков заметил, что террорист из Норвегии Андреас Брейвик, которого признали виновным в смерти 77 человек, получил 21 год "достаточно комфортной тюрьмы", при этом бывшего голливудского магната суд приговорил к 23 годам тюрьмы. Как считает российский режиссер, "женщины с пониженной социальной ответственностью" добровольно шли на контакт с Вайштейном для получения "Оскара" или роли в кинофильме.