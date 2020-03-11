Катя Лель рассказала о своем новом романе

Певица Катя Лель дала комментарий по слухам о новом романе. Певица сильно удивила поклонников, показав им своего спутника.

"Как вам мой новый бойфренд, которому 65 лет?" — спросила она.

Но самым смешным оказалось то, что на фотоснимке, который певица разместила в личном блоге, изображен ее супруг, 47-летний предприниматель Игорь Кузнецов.

Оказалось, что таким способом Катя Лель решила объяснить слухи в разных изданиях о том, что у нее отношения с 65-летним бизнесменом. Правда, СМИ путаются в фактах: одни пишут, что у исполнительницы новый возлюбленный, другие, что это ее красавцу-мужу на 18 лет больше, чем есть в действительности.