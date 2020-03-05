Муж Наташи Королевой раскрыл секрет прочного брака

Стриптизер Сергей Глушко уже в течение 20-ти лет состоит в браке с певицей Наташей Королевой.

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» он объяснил, почему он уже около 20-ти лет вместе с известной исполнительницей Наташей Королевой и в их семье царствует гармония в отношениях.