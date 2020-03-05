Стриптизер Сергей Глушко уже в течение 20-ти лет состоит в браке с певицей Наташей Королевой.
В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» он объяснил, почему он уже около 20-ти лет вместе с известной исполнительницей Наташей Королевой и в их семье царствует гармония в отношениях.
«Никто не верил нашему долгоиграющему союзу. А мы уже в течение 20 лет вместе. Особых секретов таких крепких отношений, безусловно, нет. Следует просто слышать и слушать друг друга. Всегда должна присутствовать готовность идти на уступки. Даже если ты много раз прав, но видишь непонимание со стороны партнера, то все. Скажи: «Я не прав». Подойти и скажи: «Прости, дорогая». Просто забудь о своей гордыни и уверенности», - сказал Тарзан.
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