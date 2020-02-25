Популярная певица Кристина Орбакайте большое внимание уделяет своей физической форме. Она постоянно занимается разными видами физических упражнений, а также следит за своим рационом питания. Она не боится экспериментировать с диетами и часто их меняет.
Как рассказала диетолог исполнительницы, в фаворитах у Орбакайте так называемая "зеленая" диета, которая предусматривает употребление только зеленых овощей, а также тибетская диета, когда едят овощи и пьют молоко, а также бессолевая диета.
Также врач пояснила, что применять эти диеты можно, но только не все время, а периодами. Самой оптимальной можно считать тибетскую диету, поскольку можно употреблять молоко, также хорошо себя зарекомендовала и "зеленая" диета, которая будет полезной гражданам среднего возраста и постарше. Данные диеты допустимо применять раз в неделю, в качестве разгрузочных дней, заключила специалист.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.