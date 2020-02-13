Дана Борисова похвасталась тайным воздыхателем

В своем аккаунте в соцсети телеведущая призналась, что уже в течение некоторого времени получает подарки от тайного поклонника.

Сам же он пока не желает раскрывать свою личность. Борисова рассказала, что каждый понедельник курьер приносит ей букет от некого Владимира.

"Вообще не хотела делать пост о загадочном мистере Х. Мол, видели возле меня импозантного мужчину средних лет. Такой вариант исключен, поскольку я сама его в жизни не видела и не слышала", — объяснила Дана Борисова.

Телеведущая также рассказала, что загадочный воздыхатель перевел ей на карту, привязанную к телефонному номеру, довольно крупную сумму денег. Эти средства Дана потратила на приобретение нового смартфона.

Раз в день Владимир спрашивает у нее через мессенджер, как прошел ее день.

По признанию самой Даны, она очень ждет того времени, когда же ее поклонник покажет себя.