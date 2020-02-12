Галкин выложил видео, как Пугачева встречает его после работы

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин разместил в своем Instagram видео, где запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в доме в деревне Грязь в Подмосковье. Артист пояснил, что возвращался со съемок.

Как пишет Kp. ru, на видео Алла Пугачева стоит за стеклянной стеной дома вместе с 6-летними двойняшками Гарри и Лизой. Они отдали подъехавшему к дому Максиму Галкину честь и маршировали под музыкальную композицию из "Звездных войн".

"Какая бригада меня встречает. Серьезное дело", — сказал за кадром Максим и рассмеялся.

Это видео прокомментировали как коллеги Галкина, так и его фанаты. Поклонники написали: