Известный юморист и телеведущий Максим Галкин разместил в своем Instagram видео, где запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в доме в деревне Грязь в Подмосковье. Артист пояснил, что возвращался со съемок.
Как пишет Kp. ru, на видео Алла Пугачева стоит за стеклянной стеной дома вместе с 6-летними двойняшками Гарри и Лизой. Они отдали подъехавшему к дому Максиму Галкину честь и маршировали под музыкальную композицию из "Звездных войн".
"Какая бригада меня встречает. Серьезное дело", — сказал за кадром Максим и рассмеялся.
Это видео прокомментировали как коллеги Галкина, так и его фанаты. Поклонники написали:
"Это и есть СЧАСТЬЕ!!!"; "Здорово, когда встречает семья!".
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