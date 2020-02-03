СМИ узнали имена претендентов на "Евровидение-2020" от России

Российские издания публикуют список исполнителей, которые претендуют на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" от России. Перечень артистов оказался в распоряжении издания Super.

Первым претендентом стала поп-исполнительница Юлия Зиверт (сценический псевдоним "Zivert"). Она уже прокомментировала эти слухи и заявила, что ей есть чем удивить жюри "Евровидения". В качестве претендентов рассматривается и российская рейв-группа Little Big.

Также в числе возможных участников могут оказаться Александр Панайотов, Полина Гагарина и Димаш Кудайберген. Имя представителя России на музыкальном конкурсе "Евровидение" будет определено уже в феврале текущего года.