Памела Андерсон пробыла в браке 12 дней

Известная актриса и модель Памела Андерсон рассталась с продюсером Джоном Питерсом после 12 дней нахождения в браке.

Указывается, что молодожены не подавали документы для свидетельства о браке и решили взять перерыв в отношениях. Андерсон пояснила, что они с Питерсом должны оценить, что хотят в жизни и от отношений друг с другом.

Напомним, о тайном замужестве актрисы информация в СМИ появилась 21 января. Закрытое свадебное торжество прошло в Малибу. Знаменитости, у которых были отношения в середине 1980-х годов, вновь стали парой несколько месяцев назад и держали свой роман в секрете.