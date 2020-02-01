Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила об уходе певицы со сцены. По ее словам, завершение карьеры связано с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий", - написала Соколова в Instagram.

"У нее с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночникам проблемы, ноги болят", - ранее утверждала менеджер певицы.